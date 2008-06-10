Завтра в Україні спека до +31°

Харків. 10 червня. УНІАН. Завтра, 11 червня, в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів, лише удень в Карпатському регіоні місцями пройдуть короткочасні дощі, грози, при грозах – шквали 15-20 м/с.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, вітер буде південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 13-18°, у східних областях 7-12°, удень 26-31°; в Карпатах вночі 8-13°, вдень 15-20°.

На 12-13 червня синоптики прогнозують мінливу хмарність, у західних областях очікуються грозові дощі, 13 червня місцями град, шквали 15-20 м/с, у Карпатах – сильні дощі. Температура вночі 11-16°, удень 20-25°; у Карпатах вночі 8-13°, удень 14-19°. На решті території – без опадів, лише вдень 12 червня та вночі 13 червня у північних і східних областях місцями пройде короткочасний дощ, гроза. Температура вночі буде 13-18°, удень 25-30°, у східних областях вночі 10-15°, удень 23-28°. Вітер в Україні переважатиме південно-західний і південний, 5-10 м/с.

14- 15 червня у західних областях часом можливі дощі, грози, 14 червня – подекуди град, шквали 15-22 м/с. На решті території місцями теж пройдуть короткочасні дощі, грози (переважно вдень, а у північних, центральних областях 15 червня і вночі). Температура вночі буде 13-19°, у західних областях 10-16°; удень у південній частині та східних областях 26-31°, в західній частині 17-23°, на решті території 14 червня 24-29°, 15 червня 21-27°.

У Києві та області 11 червня передбачається мінлива хмарність, без опадів. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі буде 13-18°, удень 26-31° (у Києві 27-29°).

12-13 червня також очікується мінлива хмарність, удень 12 червня і вночі 13 червня місцями пройде невеликий короткочасний дощ, гроза, в решту часу буде без опадів. Вітер південно-західний і південний, 5-10 м/с. Температура вночі очікується 13-18°, удень 25-30°.

14 червня уночі опадів не передбачається, удень місцями пройде короткочасний дощ, гроза; 15 червня очікуються короткочасні грозові дощі. Температура уночі буде 14-19°; удень 14 червня 24-29°, 15 червня 21-27°.