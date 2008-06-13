Сестри Бондаренко виграють

Харків. 13 червня. УНІАН. Харків`янки Олена і Катерина Бондаренко вийшли в третій раунд змагань в одиночному розряді на турнірі WTA третьої категорії з призовим фондом $200 тис. DFS Classic, що проходить у Бирмінгемі, Великобританія.

Спочатку Олена Бондаренко, що була посіяна під шостим номером, здобула нелегку перемогу над досвідченою іспанською тенісисткою Вирхінією Руано Паскуаль: 7-6(4) 3-6 7-5. Почин сестри підтримала Катерина (12-й номер посіву), що впевнено переграла австралійку Саманту Стосур: 6-3 6-2

За вихід у чвертьфінал Олена побореться із Сунітою Рао з Індії, а Катерина - з угорською тенісисткою Меліндою Чинк.