У програму «Євро-2012» внесуть зміни

Харків. 13 червня. УНІАН. Харківська область надала свої пропозиції щодо змін та доповнень до Державної цільової програми з підготовки до «Євро-2012».

Як повідомили коресронденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, за інформацією управлінні з координації підготовки та проведення фінальної частини «Євро-2012», пропозиції сформульовані на прохання голови Національного агентства з питань організації європейської першості.

До цих пропозицій увійшли важливі для області та Харкова заходи, на які надані усі необхідні гарантії. Зокрема, це:

- будівництво восьми 5-зіркових, реконструкція та утримання на належному рівні семи 4-зіркових та шести 3-зіркових готелів;

- спорудження торгівельно-розважального комплексу «Металіст-Сіті» та спортивно - туристичного центру ТОВ «Футбольний клуб «Металіст» в селищі Високий;

- створення дитячої футбольної академії ФК «Металіст».

У наданих пропозиціях особлива увага звернена на фінансову підтримку з Державного бюджету об’єктів першочергової важливості для виконання завдань УЄФА при проведенні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 р. з футболу: реконструкція стадіону «Обласний спортивний комплекс «Металіст», будівництво та розвиток метрополітену, реконструкція теплових мереж, проведення відбудови споруди Харківської обласної філармонії.

Крім того, внесена пропозиція щодо реконструкції за рахунок коштів «Укрпрофоздоровниці» санаторіїв «Березівські мінеральні води» та «Діброва» у яких, як альтернативних закладах розташування, може одночасно перебувати до 1,5 тис. туристів та уболівальників чемпіонату Європи.

В управлінні з координації підготовки та проведення фінальної частини «Євро-2012» впевнені, що включення цих пропозицій до нової редакції Державної цільової програми допоможе Харківському регіону належним чином підготуватись та провести «Євро-2012».