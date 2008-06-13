Синчук не погоджується з тим, щоб Харківщина була позаблоковою і нейтральною

Прокурор Харківської області Василь СИНЧУК вніс протест на рішення обласної ради «Про забезпечення позаблокового нейтрального статусу України і конституційних засад суверенітету та незалежності України на території Харківської області», яким передбачено вважати територію Харківської області територією, на яку не розповсюджуються будь-які нормативно-правові акти, що спрямовані чи безпосередньо передбачають будь-які дії чи зобов`язання по забезпеченню вступу чи безпосередньо по вступу до НАТО.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури області, в протесті зазначено, що рішення депутатів суперечить вимогам ч.2 ст.19, ст. 144 Конституції України, п.З ст.24, ст.58, п.1 ст. 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 8, 9 Закону України "Про основи національної безпеки України".

Василь Синчук звертає увагу депутатів, що згідно з вимогами ст. 8 Закону України "Про основи національної безпеки України" основними напрямками державної політики з питань національної безпеки України є забезпечення повноправної участі України в загальноєвропейській та регіональній системах колективної безпеки, набуття членства у Європейському Союзі та Організації Північноатлантичного договору при збереженні добросусідських відносин і стратегічного партнерства з Російською Федерацією, іншими країнами Співдружності Незалежних держав, а також іншими державами світу.

"Ст.9 Закону України "Про основи національної безпеки України" передбачено, що Президент України, як глава держави, гарант державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України і Голова Ради національної безпеки і оборони України здійснює загальне керівництво у сферах національної безпеки та оборони України; Верховна Рада України в межах повноважень, визначених Конституцією України, визначає засади внутрішньої та зовнішньої політики, основи національної безпеки, формує законодавчу базу в цій сфері", - наголошується в прокурорському протесті.

Прокурор Харківщини також нагадує, що згідно з постановою Верховної Ради від 06.03.2008 року рішення щодо міжнародного договору про вступ України до НАТО приймається лише за наслідками всеукраїнського референдуму, який може проводитися за народною ініціативою відповідно до Закону України "Про всеукраїнський референдум".

За словами В.СИНЧУКА, ані Конституцією України, ані жодним законом України органи місцевого самоврядування не наділені компетенцією приймати рішення про проголошення територій, на які не розповсюджуються нормативно-правові акти, що спрямовані на забезпечення повноправної участі України в загальноєвропейській та регіональній системах колективної безпеки, набуття членства у ЄС та НАТО.

З огляду на все вищезазначене, прокурор області вимагає від депутатів Харківської обласної ради скасувати рішення, яким передбачено вважати територію Харківської області територією, на яку не розповсюджуються будь-які нормативно-правові акти, що спрямовані чи безпосередньо передбачають будь-які дії чи зобов`язання по забезпеченню вступу чи безпосередньо по вступу до НАТО, як незаконне.

В.СИНЧУК також нагадує, що протест прокурора зупиняє дію опротестованого акту і підлягає обов`язковому розгляду у десятиденний термін після його надходження.