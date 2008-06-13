Фельдман має намір підсилити журналістський контроль над судами

Харків. 13 червня. УНІАН. Народний депутат України (БЮТ) Олександр Ффельдман подав на розгляд у Верховну раду законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про права журналістів на збір інформації та збереження в таємниці її джерела».

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі народного депутата.

Європейською конвенцією про захист прав і основних воль людини, йдеться у повідомленні, встановлений перелік випадків, коли журналісти можуть не допускатися до залу засідань протягом усього судового розгляду або якоїсь його частини. Зокрема, з метою збереження моральних принципів, громадського порядку або національної безпеки в демократичному суспільстві, коли того вимагають інтереси неповнолітніх або захист конфіденційності особистого життя сторін. Тоді, на думку суду, в особливих випадках відкритість розгляду справ може нашкодити інтересам правосуддя.

Положення Конституції України, які дозволяють обмежувати вільний доступ громадськості до судових засідань, реалізовані в Законах України, зокрема, у Кодексі адміністративного судочинства України, Цивільному процесуальному кодексі України, Господарському процесуальному кодексі України. Разом з тим, передбачена обов`язкова умова проведення закритих судових засідань - постанова суду. Однак практика показує зворотнє, і журналістам, як правило, важко потрапити в зал судового засідання, не говорячи вже про можливість скористатися портативними аудіо- і відеотехнічними засобами під час судового розгляду.

Крім того, у цей час важливою проблемою є відсутність у журналістів можливості не надавати дані про їхні джерела інформації. Це є передумовою порушення прав людей, установлених міжнародними нормативно-правовими актами.

Законопроект покликаний закріпити право будь-яких осіб бути присутнім у залі судового засідання й право користуватися при цьому портативними аудіо- і відеотехнічними засобами з метою посилення громадського контролю над роботою суду та підвищення рівня відповідальності суддів. Головною метою законопроекту є приведення норм національного законодавства у відповідність із міжнародними нормативно правовими актами. Законопроектом також пропонується закріпити за журналістами право не розголошувати дані про особу, що надало їм інформацію про зроблений злочин без її згоди, крім випадків, коли таке нерозголошення створює загрозу заподіяння значної шкоди здоров`ю або призводить до смерті людини. Відповідні зміни пропонується внести в ст. 23 Закону України «Про інформацію», у ст. 26 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» і в ст. 58 Закону України «Про телебачення і радіомовлення».