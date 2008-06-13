У Харкові судитимуть 2 міліціонерів

Харків. 12 червня. УНІАН. Прокуратурою Фрунзенського району направлено до суду для розгляду по суті справу про пограбування працівниками міліції юнака у Харкові.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на аступника начальника відділу прокуратури Володимира КРЕТОВА, становлено, що на початку квітня опівночі поблизу станції метро «Імені Радянської Армії» 29-річний інспектор полку патрульно-постової служби при ГУМВС України в Харківській області старшина міліції та його спільник – 26-річний колишній працівник цього підрозділу зупинили юнака, який поспішав на побачення з дівчиною, почали

вимагати, щоб той пред’явив документи, і заподіяли тілесні ушкодження та заволоділи його мобільним телефоном.

Інспектору патрульно-постової служби пред’явлено обвинувачення у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.186 та ч.3 ст.364 Кримінального кодексу України (грабіж; зловживання службовим становищем). Його приятель обвинувачується у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст.186 та ст.353 Кримінального кодексу України (грабіж; самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи).

У першому випадку дії, передбачені ч.3 ст.364, караються, згідно з Кримінальним кодексом України, позбавленням волі на строк від 5 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна; грабіж – позбавленням волі на строк від 4 до 6 років, повідомили у прес-службі.