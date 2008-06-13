Росія і НАТО проведуть навчання

Харків. 13 червня. УНІАН. Росія і НАТО проведуть спільні навчання.

Вони пройдуть з антитерористичної тематики, повідомив журналістам міністр оборони Росії Анатолій СЕРДЮКОВ за підсумками сьогоднішнього засідання Росія - НАТО.

Як передає Газета.ru, за його словами, всі 10 міністрів, які виступили, висловили подяку Росії за угоду з транзиту вантажів до Афганістану. «Вони високо оцінили нещодавні навчання в Норвегії з порятунку екіпажів аварійних підводних човнів», - також зазначив А.СЕРДЮКОВ.