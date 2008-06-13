Росія і НАТО проведуть навчання
15:27, 13 червня 2008Харьків
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Росія отримала подяку
Харків. 13 червня. УНІАН. Росія і НАТО проведуть спільні навчання.
Вони пройдуть з антитерористичної тематики, повідомив журналістам міністр оборони Росії Анатолій СЕРДЮКОВ за підсумками сьогоднішнього засідання Росія - НАТО.
Як передає Газета.ru, за його словами, всі 10 міністрів, які виступили, висловили подяку Росії за угоду з транзиту вантажів до Афганістану. «Вони високо оцінили нещодавні навчання в Норвегії з порятунку екіпажів аварійних підводних човнів», - також зазначив А.СЕРДЮКОВ.
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