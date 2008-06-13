Погода на Трійцю

Харків. 13 червня. УНІАН. На вихідних в Україні синоптики прогнозують теплу, однак дощову погоду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Українського гідрометцентру, 14 червня в західній частині очікуються короткочасні дощі, грози, вночі місцями сильні дощі. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, подекуди пориви 17-22 м/с. Температура вночі становитиме 10-15°, вдень 17-22°; в Карпатах вночі 7-12°, вдень 11-16°.

На решті території вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень грозові дощі, у північних та центральних областях місцями сильні дощі, град; лише в Криму та Приазов`ї без істотних опадів. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, при грозах місцями шквали 17-22 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 21-26°, на сході до 30°.

15-16 червня утримається мінлива хмарність. Короткочасні дощі, грози, місцями (окрім західних, 15 червня і східних областей) сильні дощі, град, шквали 15-20 м/с; 16 червня у західній та південній частині переважно без опадів. Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-16°; вдень 23-28°, 15 червня на сході до 30°, у західних, північних та центральних областях 18-23°.

17- 18 червня в Україні переважно без опадів, лише 17 червня у східній частині, Криму та Приазов`ї, 18 червня в західних, місцями в північних та центральних областях короткочасні дощі, грози. Температура вночі 9-15°, на півдні до 18°; вдень 23-29° (18 червня на півдні та сході місцями до 31°, а в західних областях зниження до 17-22°).

19-20 червня на більшій частині території, 21-23 червня в окремих районах короткочасні дощі, грози. Температура вночі 9-15°, вдень 22-28°, у південній та східній частині вночі 12-18°, вдень 25-30°.

Завтра у Києві хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ; вдень сильний дощ, гроза, місцями град, шквали 17-22 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 22-24°.

15-16 червня очікується мінлива хмарність, короткочасні дощі (вдень 15 та вночі 16 червня сильні), грози, вдень 15 червня в окремих районах град, шквали 15-20 м/с. Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-16°; вдень 15 червня 18-23°, 16 червня 23-28°.

17- 18 червня у столиці без опадів, лише вдень 18 червня місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 9-14°, вдень 23-28°.