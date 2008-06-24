Салигін розумно засудив Кернеса за бійку – експерти

Харків. 24 червня. УНІАН. Керівники Партії регіонів зрозуміли, що необхідно терміново міняти своїх представників у найбільш проблемних регіонах України.

Про це заявив заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ, коментуючи реакцію керівника Харківського обласного відділення ПР Василя Салигіна на поведінку секретаря міськради Геннадія КЕРНЕСА, йдеться у повідомленні, переданому УНІАН.

«Очевидно, що в керівництві Партії регіонів усвідомили, що ставка на таких одіозних політиків, як Геннадій КЕРНЕС та Михайло ДОБКІН, може призвести до повного провалу електоральних показників ПР у Харкові, - сказав він. - Тому реакція керівника обласного відділення ПР на Слобожанщині Василя САЛИГІНА на бійку, організовану КЕРНЕСОМ у міськраді, є цілком прогнозованою й адекватною. Якби САЛИГІН не відреагував подібним чином, то це б було помилкою».

О. ГОЛОБУЦЬКИЙ також зазначив, що наступним логічним кроком керівників ПР має стати публічний осуд дій КЕРНЕСА й ДОБКІНА, відсторонення їх від усіх партійних посад, а також ставка на нові постаті.

«Було б логічно, якби зараз керівники Партії регіонів улаштували КЕРНЕСУ й ДОБКІНУ «публічну порку», відсторонили їх від усіх партійних посад, покаялися перед харків`янами за неправильний вибір і висунули б нові, не настільки одіозні «партійні обличчя», - резюмував експерт.

Як повідомляв УНІАН, інцидент стався 20 квітня на сесії міськради. На сесії виступив керівник фракції «НУ» Андрій РУДЕНКО і заявив, що в приміщенні міської ради Г.КЕРНЕС ударив його і штовхнув його помічницю. За словами А.РУДЕНКА, це сталося після того, як він покинув залу засідань у зв’язку з тим, що його позбавили слова. Коли А.РУДЕНКО вже спускався сходами вниз, його наздогнав Г.КЕРНЕС і вдарив ногою зі спини. А.РУДЕНКО заявив, що Г.КЕРНЕС наніс йому слова образи і погрожував фізичною розправою.

Помічниця депутата А.РУДЕНКА Світлана СЕМКО в інтерв’ю кореспонденту УНІАН підтвердила всі факти, наведені в заяві керівника фракції. За її словами, А.РУДЕНКО звернувся до міліції, а також до лікарів.