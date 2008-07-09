На кордоні затримано контрабандний вантаж

Харків. 9 липня. УНІАН. Працівниками міжрегіонального відділу Антикорупційного бюро Головного управлінні боротьби з організованою злочинністю МВС України біля селища Балагівка Дворiчанського району під час спроби перетнути українсько-російський кордон поза пунктом пропуску було затримано вантажний автомобіль “КАМАЗ” з причепом, котрим керував мешканець Харківської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, у затриманого не було посвідчення водія, документів на автомобіль, а також документів на товар, що перевозився в поліпропіленових тюках.

Контрабандний вантаж на суму близько 1 млн. грн (товари китайського виробництва, зокрема, білизна, футболки, рюкзаки та інше) вилучен. За матеріалами Антикорупційного бюро ГУБОЗ слідчим відділом Управління СБУ в Харківській області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 201 (замах на контрабанду товарів в особливо великих розмірах, скоєний за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.