В Мурафі встановили дошку Кучугурі-Кучеренку

Харків. 9 липня. УНІАН. З нагоди 130-річчя з дня народження Народного артиста УРСР в селі Мурафа Краснокутського району урочисто відкрито меморіальну дошку Івану Кучугурі-Кучеренку, повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації.

Життя видатного кобзаря, громадського діяча, одного з перших народних артистів України було тісно пов’язане з Харківщиною. Його постать є знаковою: уособлює трагічну долю українських народних співців – кобзарів, лірників і стихівничих – які за часів тоталітаризму переслідувалися і фізично винищувалися карними органами (вироком особливої трійки УНКВС від 8.11.1937 року Івана Кучугуру-Кучеренка, як «ворога народу», було розстріляно у харківському Лісопарку).