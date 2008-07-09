Аваков хоче врятувати зникаючі садиби Слобожанщини

Харків. 9 липня. УНІАН. Голова облдержадміністрації Арсен АВАКОВ підписав розпорядження про «Про збереження, упорядкування та використання пам’яток культурної спадщини національного значення».

Мовиться про «Палацово-парковий комплекс «Шарівка» у Богодухівському районі, «Палацово-парковий комплекс «Старомерчанський» у Валківському районі та «Парк-пам’ятку садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Наталіївський» у Краснокутському районі, передає сайт облдержадміністрації.

З метою збереження, упорядкування та належного використання пам’яток культурної спадщини національного значення розпорядженням утворена робоча група, до складу якої увійшли фахівці управління культури, ГУ охорони здоров’я, фінансового управління облдержажміністрації, науковці.

Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації має звернутися до Міністерства регіонального розвитку та будівництва України щодо шляхів подальшого використання зазначених пам’яток, а юридичний відділу апарату облдержадміністрації має підготувати пропозиції щодо розроблення концепції та можливості передачі зазначених пам’яток у концесію.

В рамках роботи, спрямованої на збереження та розвиток пам’яток архітектури та культури, сьогодні розпочався прес-тур для представників центральних та регіональних засобів масової інформації «Зникаючі садиби Слобожанщини – повернення до життя!»

Як наголосив А.АВАКОВ, висновки робочої групи стануть першим кроком, завдяки якому перлини паркового мистецтва та архітектури Слобожанщини отримують надію на гідне життя та подальший розвиток.