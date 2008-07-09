Якість імпортних фруктів низька

Харків. 9 липня. УНІАН. Донедавна 80% екзотичних овочів і фруктів ввозилося в Україну нелегально, і якість продукції ніхто не перевіряв. Істотне зниження імпортних мит вивело цей ринок із тіні, зараз плодоовочевої продукції до України поставляється нелегально лише 3-5%. Втім, на покращення якості імпортованих фруктів це не вплинуло, зазначають експерти.

На думку керівника проекту "Агроогляд: овочі та фрукти" Андрія ЯРМАКА, "система перевірки й сертифікації якості в Україні працює неефективно. Вимоги, що пред`являються до імпортних овочів і фруктів, дуже високі, проте на практиці безпека продукції контролюється вкрай погано".

На сьогоднішній день, на думку експертів, "екзотику" краще всього купувати в супермаркетах. Як правило, мережі працюють із великими імпортерами, які дорожать своєю репутацією й стежать за якістю продукції.