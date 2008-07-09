На підготовку до зими піде 114 млн. грн.

Харків. 9 липня. УНІАН. На підготовку об’єктів житлово-комунального господарства Харківської області до роботи в осінньо-зимовий період з державного бюджету передбачено виділити майже 114 млн. грн

Про це повідомив начальник Головного управління житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Андрій БЕСАРАБ, передає сайт облдержадміністрації.

За його словами, 36 млн. грн. з цих коштів планується виділити на енергозбереження, 3 млн. 590 тис. грн. - на ліквідацію наслідків підтоплення. На прийняття житлового фонду від Міністерства оборони Харківщина має отримати 8 млн. 158 тис. грн. А в рамках загальнонаціональної програми реформування ЖКГ - 55 млн. грн.

А.БЕСАРАБ також зазначив, що спочатку, згідно з постановою Кабміну, кошти держбюджету могли бути використані лише на закупку матеріалів, а роботи мали оплачуватися з обласного або місцевих бюджетів. Але після звернень керівництва ОДА уряд переглянув постанову і дозволив витрачати кошти держбюджету і на оплату робіт.