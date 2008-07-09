Депутат підозрюється у хабарництві

Харків. 9 липня. УНІАН. Прокурор області Василь СИНЧУК порушив кримінальну справу стосовно начальника управління ветеринарної медицини в одному з районів області - головного державного інспектора ветеринарної медицини району, депутата райради за фактом одержання хабара.

Справу порушено за ознаками ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури області, встановлено, що у червні цього року громадянка звернулася до нього з проханням видати їй ветеринарне свідоцтво з метою вивезення молока за межі району. Чиновник, у свою чергу, повідомив жінці, що за видачу такого документа йому необхідно передати 1000 гривень.

Згодом у своєму службовому кабінеті цей державний службовець отримав від жінки 200 доларів США за видачу ветеринарного свідоцтва, після чого був затриманий правоохоронцями.

У справі ведеться досудове слідство, повідомили у прес-службі.