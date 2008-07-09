Росія нагородила Януковича орденом

Харків. 9 липня. УНІАН. Сьогодні лідер Партії регіонів і голова однойменної фракції у Верховній Раді Віктор ЯНУКОВИЧ відзначає 58-й день народження.

Як повідомляється на офіційному сайті Партії регіонів, 9 липня В.ЯНУКОВИЧА нагородили російським орденом Святого князя Олександра Невського І ступеня за видатні заслуги і величезний особистий внесок у зміцнення економічного і культурного співробітництва між Росією та Україною.

Як повідомляють у Партії регіонів, у державному реєстрі Російської Федерації ця нагорода для В.ЯНУКОВИЧА зареєстрована під номером 042. Рішення про нагородження прийняв Національний комітет громадських нагород Російської Федерації.

Довідка УНІАН. Віктор Федорович ЯНУКОВИЧ народився 9 липня 1950 року в м. Єнакієвому Донецької області в родині робітника, українець.

Освіта – вища, закінчив Донецький політехнічний інститут (нині – Донецький державний технічний університет) за фахом інженер-механік, Українську академію зовнішньої торгівлі, магістр міжнародного права.

Трудову діяльність розпочав у 1969 р., працював газівником Єнакіївського металургійного заводу, автослюсарем, механіком автопідприємства. Протягом 20 років працював на керівних посадах: був генеральним директором виробничих об`єднань – "Донбастрансремонт", "Укрвуглепромтранс" та Донецького обласного територіального об`єднання автомобільного транспорту.

У серпні 1996 р. В.ЯНУКОВИЧА призначено заступником голови, а у вересні – першим заступником голови Донецької облдержадміністрації. З 14 травня 1997 р. по листопад 2002 р. перебував на посаді голови Донецької ОДА, був депутатом Донецької облради. З травня 1999 р. по травень 2001 р. – голова Донецької облради за сумісництвом.

21 листопада 2002 р. В.ЯНУКОВИЧ був призначений на посаду прем`єр-міністра України.

4 липня 2004 р. висунутий Партією регіонів кандидатом на пост Президента України.

4 серпня 2006 року знову Верховна Рада призначила В.ЯНУКОВИЧА на посаду арем`єр-міністра України.

В.ЯНУКРВИЧ - доктор економічних наук, професор, дійсний член Академії економічних наук України, член Президії Національної академії наук України.

Кавалер орденів "За заслуги" трьох ступенів, заслужений працівник транспорту України, відзначений іншими державними нагородами.

Одружений, дружина Людмила Олександрівна – домогосподарка.

Має двох синів: Олександра і Віктора.

Займається спортом (великий теніс), захоплюється мисливством, голубівництвом.