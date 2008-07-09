На Харківщині зростуть тарифи на тепло

Харків. 9 липня. УНІАН. До грудня в Харківській області зростуть тарифи на тепло.

Про це під час програми «Прозора влада» у прес-центрі «Майдан Свободи» повідомив начальник Головного управління житлово-комунального господарства Харківської області Андрій БЕСАРАБ.

Він проінформував про стан підготовки області до осінньо-зимового опалювального сезону і висловив припущення, що у зв’язку з подорожчанням газу до грудня ц.р. піднімуться і тарифи на послуги теплопостачання.

А.БЕСАРАБ: «Стосовно тарифів. Я вже казав про те, що це виключно компетенція органів місцевого самоврядування, і ви знаєте, що ціни на газ підвищуються. Більше того, підвищується і заробітна плата. Тому у грудні очікується підвищення ціни на газ приблизно на 27 відсотків. 686 гривень була ціна на газ, коли ми закінчували опалювальний сезон, і на 27% вона підвищиться на грудень місяць. Це близько 17-18% підвищення тарифу на теплопостачання.

Яка робота проводиться? Зараз, виключно після погодження з інспекцією по цінам, підприємство може надавати свої розрахунки до органів місцевого самоврядування. Інспекція по цінам дуже детально перевіряє всі види затрат, які плануються підприємством і які враховуються в нових тарифах. Стан справ такий: у нас зараз 19 підприємств, які надають послуги з теплопостачання. П’ять підприємств подали такі розрахунки, а «Харківські теплові мережі» уже отримали висновок інспекції і вже передали до міськвиконкому свої розрахунки. Я думаю, що найближчим часом це питання буде розглядатися в міськвиконкомі. Розрахунки п’яти підприємств теплопостачання зараз знаходяться на розгляді, а інші закінчують свої розрахунки. Така робота проводиться, і за нашими підрахунками, підвищення тарифу по теплу становитиме 17-18%».