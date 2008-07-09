Завтра в Україні очікуються дощі

Харків. 9 липня. УНІАН. У четвер, 10 липня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Дощі, місцями з грозами, у центральних областях, а вдень і на Чернігівщині, Сумщині та Харківщині сильні дощі, у південно-східній половині подекуди град, шквали 15-20 м/с; лише вночі у східних областях переважно без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 12-17°, у південній частині місцями 20-22°, вдень 24-28°, у північних та центральних областях 18-23°; в Карпатах вночі 6-8°, вдень 14-16°, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

11-12 липня - мінлива хмарність. 11 липня у західній та південній частині переважно без опадів; на решті території короткочасні дощі (вдень місцями невеликі), грози, в окремих районах град. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, на півночі Лівобережжя при грозах місцями пориви 15-20 м/с.

12 липня - без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів до 19°; вдень 11 липня 20-25°, на Закарпатті та у південній частині 23-28°, 12 липня в Україні 25-30°; у Карпатах вночі 7-12°, вдень 13-18°.

13- 14 липня - без опадів, лише вдень 13 липня на крайньому заході країни, а протягом 14 липня у західних областях місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 12-18°, на узбережжі морів та Закарпатті до 20°; вдень 27-33°, 14 липня в західних областях 24-29°.

У Києві у четвер очікується хмарна погода з проясненнями. Дощі. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень близько 20°. По області - дощі, місцями грози. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 18-23°.

11-12 липня - мінлива хмарність. 11 липня вночі та вранці короткочасний дощ, гроза, вдень без істотних опадів; 12 липня без опадів. Вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°; вдень 11 липня 20-25°, 12 липня 25-30°.

13- 14 липня - сухо і спекотно: вночі 13-18°, вдень 28-33°.