Развадовського призначено начальником обласної міліції

Харків. 28 липня. УНІАН. Наказом Міністерства внутрішніх справ України генерал-лейтенанта міліції Віктора РАЗВАДОВСЬКОГО призначено начальником Головного управління МВС України в Харківській області.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН в Центрі громадських зв’яків обласної міліції.

До цього часу В.РАЗВАДОВСЬКИЙ виконував обов’язки начальника ГУ МВСУ в Харківській області.

В. РАЗВАДОВСЬКИЙ замінив на посаді керівника харківської міліції Станіслава КРИЖАНОВСЬКОГО, який був звільнений з роботи рішенням Колегії МВС України у зв’язку з незадовільними результатами службово-оперативної діяльності в пріоритетних сферах.

Довідка УНІАН. В.РАЗВАДОВСЬКИЙ, генерал-лейтенант податкової міліції, доктор юридичних наук, професор, народний депутат України III і IV скликань. Народився 1959 р. в Житомирській області. В 1989 р. закінчив юридичний факультет Київського державниого університету, в 1995 р. – аспірантуру КДУ. Працював на різних посадах в системі МВС України. Останнє місце роботи – радник Міністра внутрішніх справ України.