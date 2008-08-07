Аваков привітав 40-тисячну армію

Харківська обласна державна адміністрація поздоровляє всіх будівельників Харківщини з професійним святом – Днем будівельника.

“Будівництво - та галузь, де найбільшою мірою закладений елемент творчої діяльності. Усі будівельники щодня беруть безпосередню участь у процесі створення нового, поліпшуючи життя людей, змінюючи світ навколо себе. У нашій країні будівництво є однією з найбільш динамічних галузей, у першу чергу через свою затребуваність у населення, держави, бізнесу” йдеться у привітанні Голови Харківської обласної

державної адміністрації Арсена АВАКОВА.

“Поздоровляю працівників акціонерних товариств "Трест Житлобуд-1", "Житлобуд-2", "Куряжський домобудівельний комплекс", товариств "Констракшн груп Інтернешнл", "Макрокап девелопмент Україна", "Скорпіон" і всю майже 40-тисячну армію Харківських будівельників, чиїми руками створюється ефективний і якісний будівельний продукт для людей і додаткова вартість для бізнесу”, додається в привітанні.

А.АВАКОВ побажав будівельникам успіхів і досягнень на шляху творчості і будівництва, ефективної і прибуткової роботи і задоволення від неї.