Членом МОК сьогодні обрали ще одного українця
10:47, 07 серпня 2008Харьків
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До цього був один Борзов
Сьогодні на сесії Міжнародного олімпійського комітету, що завершилась в Пекіні, президента Національного олімпійського комітету України Сергія БУБКУ було обрано членом МОК за квотою національних олімпійських комітетів світу.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі НОК.
«Я радий, що можу бути корисним Міжнародному олімпійському комітету та продовжити популяризувати олімпійський рух як у світі, так і в моїй країні – Україні», - підкреслив С.БУБКА після голосування.
Таким чином, на сьогоднішній день членами МОК від України є С.БУБКА та Валерій БОРЗОВ.
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