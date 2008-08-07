Словенія пропонує Харкову обмінятися студентами

Київ. 7 серпня. УНІАН. Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Словенія в Україні Прімож ШЕЛІГО виступає за те, щоб словенські студенти проходили навчання в харківських вузах, а харків`яни - у вищих учбових закладах Республіки Словенія.

Про це повідомляє офіційний сайт Харківської ОДА.

Крім того, П.ШЕЛІГО звернув увагу на те, що випускників-програмістів з Харкова вже декілька років підряд охоче берет на роботу спільне україно-словенське підприємство "МУНІС", що свідчить про хорошу підготовку харків`ян.

Говорючи про створення кафедри словенської мови при Харківському Національному університеті ім. В.Каразіна, посол зауважив, що ця ідея жива і знаходиться у стадії опрацьовування.

"Судячи з досвіду створення такої кафедри у Львові, це достатньо тривалий процес, але, якщо така кафедра буде відкрита у Харкові, це, безумовно, допоможе розвитку двосторонніх зв`язків", - сказав П.ШЕЛІГО.