На Харківщині викрито 2 посадовців

Київ. 7 серпня. УНІАН. Правоохоронці викрили двох посадових осіб Зміївської районної держадміністрації Харківської області (колишнього і діючого), через протиправну діяльність яких спеціальні фонди місцевих бюджетів недоотримали майже 2,5 млн. грн. за відшкодування втрат лісогосподарського виробництва, спричинених зміною цільового призначення земель.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, попередньо встановлено, що підозрювані у 2003-2007 роках, перевищуючи службові повноваження і порушуючи вимоги Земельного кодексу України, видали ряд розпоряджень про передачу в оренду земельних ділянок лісового фонду, що знаходилися в постійному користуванні Державного лісогосподарського підприємства.

Загалом за договорами оренди з 8 юридичним особам чиновники передали в оренду земельні ділянки рекреаційного призначення загальною площею 16,9 га, у тому числі 14,1 га – землі лісового фонду, 2,8 га – земель запасу однієї з сільських рад.

Вирішується питання про направлення матеріалів дослідчої перевірки до прокуратури Харківської області для ухвалення процесуального рішення.