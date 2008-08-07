Президент нагородив харківських будівельників

Київ. 7 серпня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ № 689/2008 "Про відзначення державними нагородами України працівників будівельної галузі".

Як повідомляє сайт Харківської ОДА, за вагомий особистий внесок у спорудження об`єктів промислового, житлового та соціально-культурного призначення, розвиток виробництва будівельних матеріалів, значні досягнення у праці та з нагоди Дня будівельника орденом "За заслуги" II ступеня нагороджено голову правління акціонерного товариства "Трест "Житлобуд-1"Олександра ХАРЧЕНКА.

Орденом княгині Ольги III ступеня нагороджено штукатура будівельно-монтажного управління № 11 акціонерного товариства "Трест "Житлобуд-1".Лідію САПРОНОВУ.

Медаллю "За працю і звитягу" нагороджено муляра управління начальника робіт № 427 акціонерного товариства "Житлобуд-2"Миколу ШАПОВАЛОВА.