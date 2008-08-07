Мисливці проти мораторію на полювання на Харківщині

Харків. 7 серпня. УНІАН. Всеукраїнська рада Українського товариства мисливців і рибалок (УТМР) закликає депутатів Харківської обласної ради не приймати рішення про мораторій на полювання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на мітингу біля Будинку рад, де проходить сесія, керівник Харківського обласного відділення Українського товариства мисливців і рибалок Анатолій АВДЄЄВ.

Він повідомив, що у листі з таким проханням, направленим на ім’я голови облради, йдеться про недоцільність заборони полювання. За даними УТМР, зниження чисельності копитних в Харківській області не відмічається. Кількість косуль становить 101% до оптимальної чисельності, кабанів – 115%, благородного оленя - 118%. Мисливці стверджують, що мораторій призведе до незаконного полювання, оскільки й мисливські угіддя залишаться без охорони. Через припинення надходжень коштів від членів УТМР буде звільнено більше 250 працівників єгерської служби. У результаті чого може бути знищено поголів’я копитного та хутрового звіра на 50-70%.

Як повідомляв УНІАН, перед будівлею Харківської обласної ради, яка сьогодні планує розглянути питання щодо запровадження трирічного мораторію на полювання, відбувся мітинг як противників такої заборони, так і прихильників.

Прихильники заборони полювання на диких звірів і птахів у Харківській області тримали плакати з гаслами «Збережемо природу дітям!», «Кинь полювання – стань людиною».

Довідка УНІАН. У Харківській області зареєстровано 15 користувачів - юридичних осіб мисливськими угіддями, розмір яких становить 2,6 тис. га. Найбільшим користувачем є УТМР (88,8% площ усіх мисливських угідь регіону).