Харківська облрада не заборонила полювання в регіоні

Харків. 7 серпня. УНІАН. Харківська обласна рада на сьогоднішній сесії не заборонила полювання в регіоні.

Як передає кореспондент УНІАН, депутати розглянули питання про загрозливу ситуацію, що склалася у Харківській області зі збереженням мисливських тварин (диких звірів і птахів, які можуть бути об’єктами полювання – УНІАН). З метою відтворення і раціонального використання цих тварин депутати доручили ряду постійних комісій ради вивчити ситуацію, що склалася в мисливському господарстві регіону, зокрема щодо договорів користування мисливськими угіддями.

Також створено спільну робочу групу із залученням відповідних фахівців і представників Українського товариства мисливців і рибалок (УТМР) для вивчення ситуації в мисливському господарстві. Результати її перевірки планується заслухати на одній із наступних сесій облради.

З ініціативою запровадити трирічний мораторій на полювання виступив голова облради Василь САЛИГІН, однак його не підтримала навіть профільна комісія. Більшість депутатів, які виступали на сьогоднішній сесії, також висловилися проти цього.

Під час обговорення питання В.САЛИГІН уніс альтернативну пропозицію - ввести заборону на два місяці, на час роботи спільної робочої групи. Але і ця ідея не знайшла підтримки.

Натомість депутати доручили управлінням лісового та мисливського господарства розробити і подати на розгляд облради регіональну програму охорони, використання й відтворення мисливських тварин. УМВС в області, управлінню лісового та мисливського господарства, Державному управлінню охорони навколишнього природного середовища рекомендовано посилити контроль за дотриманням користувачами мисливських угідь вимог чинного законодавства, а також посилити боротьбу з браконьєрством.

Довідка УНІАН. У Харківській області зареєстровано 15 юридичних осіб - користувачів мисливських угідь, сукупна площа яких становить 2,6 тис. га. Найбільшим користувачем є УТМР (88,8% площ усіх мисливських угідь регіону). Також в області зареєстровано 37 тис. мисливців.