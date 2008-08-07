Кернес програв апеляцію

Сьогодні Апеляційний суд Полтавської області підтвердив законність порушення кримінальної справи стосовно секретаря Харківської міської ради Геннадія КЕРНЕСА за фактом хуліганських дій, внаслідок яких були заподіяні тілесні ушкодження депутату міськради Андрію РУДЕНКУ і його помічниці Світлані СЕМКО.

Про це УНІАН повідомили в Апеляційному суді Полтавської області.

Суд залишив без змін постанову Червонозаводського районного суду м. Харкова від 2 липня 2008 року, яким було відмовлено Г.КЕРНЕСУ в задоволенні скарги на постанову про порушення стосовно нього кримінальної справи.

Як повідомлялося раніше, 24 червня 2008 року прокурор Харківської області Василь СЕНЧУК виніс постанову про збудження проти секретаря Харківської міськради Г.КЕРНЕСА кримінальної справи за фактом хуліганства згідно з ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України.

Ця постанова була оскаржена Г.КЕРНЕСОМ у Червонозаводському районному суді міста Харкова. В результаті слухання суд залишив скаргу без задоволення.

Після цього секретарем Харківської міської ради Г.КЕРНЕСОМ була подана апеляція до Апеляційного суду Харківської області. Для забезпечення об`єктивного розгляду справи Верховний суд України змінив підсудність і передав справу до Апеляційного суду Полтавської області.