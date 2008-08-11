Президент звільнив голову Валківської райадміністрації
11:18, 11 серпня 2008Харьків
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Причина не вказана
Київ. 11 серпня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО звільнив Миколу ВОЛОЩУКА з посади голови Валківської районної державної адміністрації Харківської області.
Відповідне розпорядження В.ЮЩЕНКА № 258/2008-рп від 9 серпня розміщено на офіційному сайті Президента.
Як відомо, М.ВОЛОЩУК очолював Валківський район з березня 2005-го року.
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