Президент звільнив голову Валківської райадміністрації

11:18, 11 серпня 2008
Харьків
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Причина не вказана

Київ. 11 серпня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО звільнив  Миколу ВОЛОЩУКА з посади голови Валківської районної державної адміністрації Харківської області.

Відповідне розпорядження В.ЮЩЕНКА № 258/2008-рп від 9 серпня  розміщено на офіційному сайті Президента.

Як відомо, М.ВОЛОЩУК очолював Валківський район з березня 2005-го року.

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