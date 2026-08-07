США запровадили нові санкції проти Куби за співпрацю з Китаєм та РФ, - Bloomberg

В інформаційному бюлетені Державного департаменту вказується, що більшість із зазначених осіб були причетні до спроб організувати постачання зброї з Китаю та Росії.

Адміністрація Дональда Трампа ввела санкції ще проти восьми кубинських чиновників – у тому числі високопоставлених військових, які співпрацюють із супротивниками США – продовжуючи посилювати тиск на цей карибський острів, керований комуністичним режимом, повідомляє Bloomberg.

Видання розповіло, що згідно з оновленими вказівками Управління з контролю за іноземними активами, опублікованими в четвер, 6 серпня, військовий аташе Куби при посольстві в Китаї Вальдо Перес Кортес та його колега в Росії Моніка Міліан Гомес були внесені до чорного списку Міністерства фінансів США.

"Також до списку включені генерал голова економічного управління кубинських збройних сил Оскар Енріке Біоска Гальєго; генеральний директор Союзу військової промисловості (UIM) Роберто Хесус Віціана Муссет та заступник начальника Генерального штабу збройних сил Роберто Легра Сотолонго", - йдеться в повідомленні.

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В інформаційному бюлетені Державного департаменту вказується, що більшість із зазначених осіб були причетні до спроб організувати постачання зброї з Китаю та Росії.

Примітно, що Міжнародне товариство з прав людини та інші організації вказали на Гомеса як на особу, причетну до вербування кубинців для участі у війні Росії проти України.

Проте уряд у Гавані вже давно заперечує свою причетність до доставки найманців на лінію фронту.

"Введені у четвер санкції мають на меті захистити нашу національну безпеку шляхом застосування санкцій до юридичних та фізичних осіб, які сприяють військовим зв’язкам Гавани та поставкам зброї кубинському режиму", - наголосив у своїй заяві держсекретар США Марко Рубіо.

Видання зазначило, що санкції також були накладені на державні військові торгові компанії Tecnotex та Technoimport, а також на підприємство з технічного обслуговування та ремонту Військово-промислове підприємство імені Юрія Гагаріна, торгову групу Duna SA та UIM.

Як вказується в статті, Трамп і Рубіо майже щотижня накладають на Кубу нові санкції, намагаючись змусити керівництво Гавани відмовитися від влади після майже семи десятиліть однопартійного правління.

Видання розповіло, що заходи США, зокрема безпрецедентна нафтова блокада, яка з початку року перекрила всі, крім однієї, великі поставки палива на острів ще більше погіршили життя пересічних кубинців.

Наводяться дані, що в країні з населенням 9,4 мільйона людей за менш ніж місяць сталося чотири загальнонаціональні відключення електроенергії, у чому уряд частково звинувачує тиск з боку США.

Група експертів ООН заявила, що санкції перешкоджають постачанню продовольства на острів. Вони закликали міжнародну спільноту не допустити, щоб на Кубі склалася ситуація "тихої Гази":

"Продовольство ніколи не повинно використовуватися як інструмент політичного тиску. Заходи, які свідомо позбавляють населення засобів для виживання, підривають найосновніші гарантії права на життя та принижують суть людської гідності".

Ситуація на Кубі

Раніше УНІАН повідомляв, що законодавці на Кубі одноголосно схвалили масштабні реформи, підтримані Комуністичною партією та колишнім лідером Раулем Кастро, які передбачають приватизацію значної частини соціалістичної економіки. Ці заходи, якщо їх буде реалізовано в ухваленому вигляді, стануть найбільшою зміною соціалістичної моделі Куби з часів революції 1959 року. Reuters пояснює, що вони означатимуть фактичний перехід до ринкової економіки. Реформи передбачають перетворення державних підприємств на приватні комерційні структури з акціями та частками власності.

Також ми писали, що в NYT зазначили, що кубинці зіткнулися з відключеннями світла, голодом і кризою в сфері охорони здоров'я, яка поглибилася після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа практично повністю перекрила постачання нафти на Кубу в січні. Тому багато хто прагне прориву, який міг би полегшити їхні страждання. Опитування, проведене кубинським новинним сайтом El Toque, яке зібрало понад 40 000 відповідей, показало, що близько 56% кубинців, які проживають на острові, і майже 70% тих, хто перебуває за кордоном, підтримали б військове втручання США.

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