В Генштабі ЗСУ повідомили, на яку суму країни НАТО виділять Україні військової допомоги

На наступний рік передбачено таку ж суму військової допомоги.

Країни НАТО нададуть на програми підготовки, навчання, військового обладнання 70 млрд євро в 2026 році, повідомив в Telegram Генеральний штаб ЗСУ.

У відомстві зазначили, що на наступний рік передбачено таку ж суму військової допомоги.

Примітно, що в рамках програми NSATU – ініціативи НАТО з безпекової допомоги і навчання для України вже підготовлено десятки тисяч військовослужбовців, за такими напрямками як ППО, медична допомога, тактика ведення бою.

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"Тепер Україна має єдиний координаційний механізм підтримки. Ми маємо необхідні спроможності, ми маємо експертизу. Навчання, технічне обслуговування, забезпечення обладнанням. І, звісно, допомога українським силам завдяки наданню їм підтримки, щоб вони могли зосередитися на безпосередніх бойових діях", - розповів заступник Командувача Спеціальної місії НАТО з підтримки безпеки та підготовки для України (NSATU) генерал-майор Майк Келлер.

Капітан Петтер зі збройних сил Норвегії запевнив, що Альянс зробить все можливе, щоб підвищити рівень підготовки солдатів.

Україна і НАТО: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що колумніст Марек Кутарба вважає, що відмова від вступу до НАТО не стане поразкою для України. Пояснюється, що такий сценарій може стати передвісником нового розкладу сил, у якому Україна стане "бар’єром" на шляху Росії, а на Європу випаде роль її військового тилу. Кутарба зазначив, що для України членство в НАТО вже не є питанням "бути чи не бути", оскільки після понад чотирьох років оборонної війни ситуація кардинально змінилася. На думку колумніста, НАТО перестає бути необхідним для України, хоча й лише в певному сенсі.

Також ми писали, що за даними WSJ, у країнах НАТО реалізується щонайменше 24 нових проєкти з виробництва пороху або вибухових речовин. Зазначається, що до війни в Україні Вашингтон і його союзники вважали, що мають достатні запаси та надійні джерела виробництва. Видання поділилося, що тротил незабаром вироблятимуть у США вперше за десятиліття, а три компанії будують заводи з виробництва тротилу в Європі. Велика Британія планує завершити будівництво щонайменше шести нових заводів з виробництва вибухових речовин до 2030 року.

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