Україна ставить Путіна на передвиборчий годинник, - Newsweek

Чим довше він намагається захистити російське суспільство від наслідків війни, тим сильнішими стають позиції Києва.

До перших парламентських виборів у Росії залишилося шість тижнів, і Володимир Путін, який ударами по Києву рятує свій авторитет в очах росіян, зіткнувся з дилемою. Про це пише Newsweek.

Його партія, "Єдина Росія", навряд чи ризикує програти: багаторічне культивування авторитарного правління російським президентом означає, що членам його партії не потрібно надто ретельно проводити передвиборчу кампанію.

"Але навіть квазідиктатору, який головує на інсценованих виборах, потрібно бути обережним, тому що військова кампанія України останнім часом здобула кілька значних перемог", - йдеться у статті.

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Зазначається, що ефективна кампанія Києва з нанесення дальніх ударів по нафтопереробних заводах, енергетичній інфраструктурі та складах найбільшої російської компанії електронної комерції Wildberries призвела до скорочення доходів і серйозного дефіциту палива всередині країни. Лінія фронту, можливо, й утримується стабільно, але українські збройні сили знищують російських солдатів із жахливою швидкістю.

На думку журналістів, більшість варіантів вирішення цих проблем, доступних Путіну, були б вкрай непопулярними та ризикованими напередодні виборів до Державної Думи. Але чим довше він намагається захистити російське суспільство від наслідків війни, тим сильнішими стають позиції Києва.

Можливість мобілізації в РФ

Українські сили безпілотних систем заявили, що втрати російської армії з грудня по квітень перевищили кількість новобранців, тоді як прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що в першій половині 2026 року контракти з Міністерством оборони нібито уклали близько 200 000 осіб, що з лишком задовольняє потреби в людських ресурсах. У статті зазначено:

"У будь-якому разі, місяці дороговартісних боїв не привели до вирішального стратегічного прориву. Це спричинило поширення чуток про те, що через чотири роки після першої мобілізації готується ще одна масштабна мобілізація".

Тим часом російська влада застосовує метод "пряника", а не "батога", щоб спробувати збільшити показники призову.

22 липня Держдума виключила ще 11 кримінальних злочинів зі списку злочинів, що перешкоджають укладенню військових контрактів обвинуваченими та засудженими.

Регіональна влада також підвищує верхню межу одноразових бонусних виплат для тих, хто бажає вступити на військову службу, а Міністерство оборони розпочало кампанії з набору в російських університетах.

"Автократ, одержимий бажанням продемонструвати вражаючу національну єдність на загальнонаціональних виборах, не може ризикувати створенням черг із чоловіків призовного віку за кілька тижнів до дня голосування шляхом поспішної військової мобілізації", - пише видання.

Вибухи в РФ тривають

Нещодавня серія атак України на об’єкти, що належать російському аналогу Amazon, справедливо потрапила в заголовки світових новин.

Зазначається, що безперервні руйнування Україною російських нафтопереробних та енергетичних заводів завдають Путіну найбільшого головного болю.

З червня більшість російських регіонів борються з добре задокументованою нестачею палива; автомобілісти стикаються з багатогодинними чергами, нормуванням бензину та дизельного палива і, звісно ж, високими цінами на заправках.

Збитки також позначаються на експортних показниках; згідно з даними нафтового трекера Київської школи економіки, експорт нафтопродуктів із Росії в червні впав до рекордно низького рівня - 1,6 мільйона барелів на добу.

Зазначається, що для членів партії Путіна ці фактори навряд чи суттєво вплинуть на їхню популярність напередодні вересня.

Наразі "Єдина Росія" контролює понад 300 місць у 450-місній Думі, що значно перевищує необхідну для ухвалення законів кількість без підтримки більшості. Путін може спокійно втратити кілька місць, і це ніяк не вплине на його здатність керувати країною. У статті зазначено:

"Але в країні, де вибори давно стали заздалегідь вирішеною подією, все ще є способи оцінити, наскільки популярна правляча партія, як вона хоче, щоб ви думали".

На думку журналістів, "Єдина Росія" здобуде перемогу у вересні, що супроводжуватиметься ретельно спланованими проявами патріотичного ентузіазму та результатом, достатнім для того, щоб політична машина Путіна продовжувала працювати.

Удари по РФ

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські дрони вразили НПЗ "Башнефть-Новойл" у Башкортостані за 1300 км від лінії фронту. У Ярославській області - майже за 700 кілометрів від кордону - уражено НПЗ "Славнефть-Янос".

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