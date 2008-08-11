У Чугуєві відкрили новий вокзал

Харків. 9 серпня. УНІАН. Сьогодні реконструйований залізничний вокзал станції Чугуїв прийняв перших пасажирів.

Як повідомив УНІАН начальник станції Віктор МАСЛОВ, потреба в оновленні вокзалу та пристанційних споруд виникла у зв’язку з аварійним станом посадкових платформ, колій станції та зупинкового пункту. В оновленому вокзалі є квиткові каси приміського сполучення та з продажу проїздних документів на пасажирські поїзди, кімнати відпочинку та кімната матері й дитини. Оскільки Чугуїв є батьківщиною Іллі Рєпіна, зали очікування прикрашено репродукціями його картин.

Довідка УНІАН. Станція третього класу Чугуїв розташована в 41 км від Харкова на дільниці залізниці Харків-Куп’янськ. У цьому напрямку щодоби прямують 26 пар електропоїздів приміського сполучення. Вокзал станції Чугуїв обслуговує щодоби майже 3 тис. пасажирів приміського сполучення.