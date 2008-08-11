Харківщина відзначить 90-річчя ВЛКСМ

Харків. 11 серпня. УНІАН. У Харківській області пройдуть заходи з нагоди 90-ї річниці утворення ВЛКСМ.

Як повідомляє офіційний сайт облради, таке рішення прийняла ХХХІ сесія Харківської обласної ради V скликання.

Заходи, присвячені ювілею комсомолу, передбачають впорядковування пам`ятників і обелісків, пам`ятних місць, пов`язаних з історією комсомолу, вшановування ветеранів комсомолу і кращих представників сучасних молодіжних рухів України, проведення в учбових закладах інформаційних уроків з історії ВЛКСМ, відбудуться урочисті збори представників громадських організацій.

Депутати обласної ради прийняли звернення до Верховної Ради України, обласних і міських рад з приводу святкування 90-ї річниці утворення ВЛКСМ.

Довідка УНІАН. Всесоюзний ленінський комуністичний союз молоді (ВЛКСМ) створений 29 жовтня 1918 р. у Москві. В Україні діяла його республіканська організація, розпущена після заборони КПРС у 1991 р.