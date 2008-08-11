Українські стрільці з лука посіли на Олімпіаді четверте місце
14:49, 11 серпня 2008Харьків
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Золото у збірної Південної Кореї
Українська збірна із стрільби з лука у складі Маркіяна Івашка, Віктора Рубана і Олександра Сердюка поступилася в півфіналі командних змагань на два очки італійським стрільцям (221:223), а в серії за третє місце на ті ж два очки (221:219) точнішими були китайці. Тож врешті четверте місце.
Золото у збірної Південної Кореї. У фіналі корейці здобули перемогу, відповідно, над командою Італії (227:225). Про клас стрільби свідчить уже те, що обидві підсумкові цифри є олімпійськими рекордами. Бронзові медалі дісталися збірній Китаю.
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