Аграрії Харківщини купили 344 трактори та 162 комбайни

Харків. 11 серпня. УНІАН. В 2008 році аграрії Харківщини витратили на оновлення машинно-тракторного парку понад 490 млн. грн.

Як повідомляє сайт Харківської ОДА, про це повідомив заступник голови облдержадміністрації Віктор ЗВЄРЄВА.

За його словами, з початку року на оновлення машинно-тракторного парку аграрії області спрямували 490,7 млн. гривень, що на 247,6 млн. гривень (або на 102%) більше, ніж було витрачено за аналогічний період минулого року.

Всього з початку року закуплено 344 трактори, в тому числі 33 виробництва ВАТ "ХТЗ", а також 162 зернозбиральних комбайни, 11 комбайнів для кормовиробництва, 239 сівалок, 65 машин для внесення мінеральних добрив та ін..

Лідером із закупівлі різної сільськогосподарської техніки є Первомайський район, в якому на ці цілі витрачено понад 36,3 млн. гривень, а також Вовчанський (35,7 млн. гривень) і Куп’янський (30,9 млн. гривень) райони області.