Лісова пожежа на Харківщині запахла криміналом

За фактом пожежі в лісах Ізюмського району прокуратурою області порушено кримінальну справу.

Про це УНІАН повідомив заступник голови облдержадміністрації Сергій СТОРОЖЕНКО.

За його словами, правоохоронні органи відпрацьовують всі версії пожежі. “Є підозра, що причиною пожежі в лісах Ізюмського району стало не просто необережне поводження з вогнем, а навмисний підпал, адже займання сталося в трьох місцях на відстані кілометра один від одного”, - сказав він.

С. СТОРОЖЕНКО повідомив, що питання збереження лісів від вогню планується розглянути сьогодні на розширеному засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Довідка УНІАН. Лісова пожежа в Ізюмському районі, що на південному сході Харківської області, виникла 16 серпня. Вогонь за дві доби охопив більше 1 тис. гектарів хвойних насаджень.