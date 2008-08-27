Фельдман обіцяє компенсувати збитки від пожежі на «Барабашове»

Київ. 27 серпня. УНІАН. Підприємці, потерпілі від пожежі на харківському ринку «Барабашове», отримають допомогу в компенсації їхніх збитків.

Про це заявив власник торгового ринку «Барабашове», народний депутат України (фракція БЮТ) Олександр ФЕЛЬДМАН.

«Зараз можу сказати одне: як і після минулої пожежі, ми не кинемо людей напризволяще і обов`язково надамо посильну допомогу всім потерпілим підприємцям. До вечора буде зрозуміла повна картина того, що сталося, і прес-служба торгового центру дасть офіційний коментар і кваліфіковані роз`яснення», - цитує слова О.ФЕЛЬДМАНА його прес-служба.

Водночас з приводу чергової пожежі на «Барабашовому» О.ФЕЛЬДМАН заявив, що ситуація «очевидна»: «Достатньо лише поставити собі запитання – «Кому це вигідно?».

У цьому контексті в повідомленні нагадується, що в середині квітня цього року на ринку вже сталася велика пожежа, під час якої вигоріло півтори тисячі квадратних метрів, збитки підприємці оцінили в суму 10 млн. дол., а за фактом пожежі було порушено кримінальну справу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі в Харкові на ринку «Барабашове» почалася пожежа, на момент прибуття пожежників вогнем було охоплено майже 200 кв. метрів торгової площі, пожежі була привласнена третя категорію складності, о 7.38 вогонь було локалізовано.