Міноборони: вибухи триватимуть ще сьогодні й завтра

14:07, 28 серпня 2008
Харьків
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24 вибухи на годину

Київ. 28 серпня. УНІАН. Перший заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України генерал-полковник Микола ЦИЦЮРСЬКИЙ не виключає, що вибухи боєприпасів на військових складах поблизу міста Лозова триватимуть ще сьогодні і завтра.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в м. Лозова на засіданні штабу з ліквідації наслідків надзвичайної події на складах військової частини 0829. У засіданні також брали участь міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ, перший віце-прем’єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ, міністр з питань надзвичайних ситуацій Володимир ШАНДРА.

«Ми прогнозуємо вибухи протягом сьогоднішньої-завтрашньої доби», - сказав М.ЦИЦЮРСЬКИЙ.

За його словами, вночі інтенсивність вибухів зменшилась у 2-3 рази, однак з підвищенням температури повітря їхня інтенсивність знову зросла з 13 до 24 вибухів на годину.

У свою чергу, перший заступник міністра з питань надзвичайних ситуацій Володимир АНТОНЕЦЬ зазначив, що наразі у повній бойовій готовності перебувають підрозділи МНС у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській та Полтавській областях.

Крім того, підготовлено спеціальну авіацію МНС, що базується в Харкові, однак застосувати її для гасіння пожеж можна буде лише після припинення вибухів.

Разом з тим В.АНТОНЕЦЬ поінформував, що сьогодні зранку була проведена авіарозвідка території, під час якої встановлено тенденцію на затухання пожежі й вибухів, але з підвищенням температури кількість вибухів збільшилась й імовірно продовжуватиме збільшуватися.

Також В.АНТОНЕЦЬ поінформував, що МНС разом з Міноборони планує доправити на місце події пожежні танки, застосувавши для цього пожежний потяг.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на складах боєприпасів 61-го арсеналу Південного оперативного командування Сухопутних військ спалахнула учора близько 16.30.

*** 61-й арсенал Південного оперативного командування Сухопутних військ ЗС України, розташований поблизу міста Лозова на Харківщині на загальній площі 494 га. Обсяги зберігання на арсеналі становлять близько 95 тисяч тонн боєприпасів.

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