Салигін збирає в Лозовій нараду

Харків. 4 вересня. УНІАН. Сьогодні в Лозовій відбудеться спільне засідання членів Консультативно-дорадчої ради при голові Харківської обласної ради та представників Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники зборів, які пройдуть під головуванням керівника Харківської облради Василя САЛИГІНА, планують обговорити питання про ситуацію, що склалася внаслідок пожежі на території 61-го арсеналу Міністерства оборони України.

Предметом розмови стануть також питання про надання допомоги постраждалим та недопущення таких подій у Балаклійському та інших районах області, де розташовані подібні склади зброї.

На зборах, які пройдуть у приміщенні Лозівської міськради, плануються, зокрема, виступи керівників місцевих органів влади, державного санітарного лікаря, начальників обласних управлінь з питань надзвичайних ситуацій, навколишнього природного середовища.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на 61-му арсеналі Південного оперативного командування Сухопутних військ Збройних Сил України у Харківській області виникла 27 серпня 2008 р. Внаслідок пожежі сталися масштабні вибухи боєприпасів. За оперативною інформацією, в результаті НП ніхто з людей не постраждав. Значна частина мешканців 5-кілометрової зони була евакуйована.

Військова прокуратура Центрального регіону порушила кримінальну справу за фактом вибухів боєприпасів згідно з ч.2 ст.425 (недбале ставлення до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.