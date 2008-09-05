Піймано підлітків, які втекли з Курязької колонії

Харків. 5 вересня. УНІАН. Два засуджені підлітки, 1992 року народження, які напередодні втекли з Куряжської виховної колонії ім. Макаренка, були затримані у четвер близько 10-ї години вечора у Харкові на Південному залізничному вокзалі.

Як повідомив кореспонденту УНІАН представник колонії, хлопці прибули до колонії нещодавно - наприкінці серпня - і лише проходили карантин.

Один з утікачів почав відбувати покарання за умисне вбивство та крадіжку (10 років), інший – за крадіжку (4 роки). Причини їхнього вчинку з’ясовуються.

За фактом утечі порушено кримінальну справу. Відповідна стаття Кримінального кодексу України за такий злочин передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 8 років, зазначив співрозмовник агентства.