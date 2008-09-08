Максим Веракса виграв у Пекіні золото

Харків. 8 вересня. УНІАН. Харківський студент Максим ВЕРАКСА виборов золоту медаль у запливі на 100 метрів брасом на Паралімпійських іграх у Пекіні.

Як зазначає тренер Максима Василь КЕКЕ, його підопічний підійшов до Олімпіади у відмінній формі, маючи за плечима кілька світових рекордів, встановлених останніми роками. Тренер очікував високого результату, і його сподівання виправдалися - Максим встановив у Пекіні олімпійський і світовий рекорди.

За словами В.КЕКЕ, попереду у Максима боротьба ще у 4 запливах.

Ще один харківський спортсмен – легкоатлет Іван КИЦЕНКО виборов на Паралімпійських іграх срібну медаль.