Максим Веракса виграв у Пекіні золото
21:16, 08 вересня 2008Харьків
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З олімпійським і світовим рекордами
Харків. 8 вересня. УНІАН. Харківський студент Максим ВЕРАКСА виборов золоту медаль у запливі на 100 метрів брасом на Паралімпійських іграх у Пекіні.
Як зазначає тренер Максима Василь КЕКЕ, його підопічний підійшов до Олімпіади у відмінній формі, маючи за плечима кілька світових рекордів, встановлених останніми роками. Тренер очікував високого результату, і його сподівання виправдалися - Максим встановив у Пекіні олімпійський і світовий рекорди.
За словами В.КЕКЕ, попереду у Максима боротьба ще у 4 запливах.
Ще один харківський спортсмен – легкоатлет Іван КИЦЕНКО виборов на Паралімпійських іграх срібну медаль.
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