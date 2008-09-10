Прокуратура «накрила» лейтенанта міліції

Харків. 10 вересня. УНІАН. Прокуратурою області порушено кримінальну справу стосовно слідчого одного з райвідділів Головного управління МВС України в Харківській області 23-річного лейтенанта міліції за фактом заволодіння ним чужим майном шляхом обману (ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України) та за фактом зловживання службовим становищем (ч.3 ст.364 ККУ).

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури області з посиланням на начальника слідчого відділу прокуратури Олега БУРЦЕВА, встановлено, що слідчий вимагав від громадянина хабар у сумі 5 тис. грн. за непритягнення того до кримінальної відповідальності за скоєну ним на початку вересня 2008 року дорожньо-транспортну пригоду.

При цьому лейтенант міліції достеменно знав, що кримінальну справу ще не було порушено і йому не доручалося проводити перевірку та приймати рішення в порядку, передбаченому ст.97 Кримінально-процесуального кодексу України.

Проте обманним шляхом слідчий міліції заволодів 5 тис. грн. Їх він отримав у салоні авто.

У справі триває слідство, повідомили у прес-службі.