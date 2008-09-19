Харків’янин дійшов до Варшави, зробивши 850 тисяч ударів по м’ячу

Харків. 19 вересня. УНІАН. Учасник марафону Київ-Варшава на підтримку проведення в Україні та Польщі фіналу чемпіонату Європи з футболу 2012 року харків’янин Микола КУЦЕНКО першим у світі пройшов близько 900 км за 17 днів, зробивши 850 тисяч ударів по м’ячу за футбольними правилами.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив представник Книги рекордів України Ігор ПІДЧИБІЙ.

За встановлення рекорду України в категорії “марафони” він нагородив дипломом М.КУЦЕНКА.

Крім нього І.ПІДЧИБІЙ вручив дипломи ще трьом учасникам - людям з обмеженими можливостями, котрі супроводжували спортсмена на візках протягом всього марафону із Києва до Варшави.

За словам І.ПІДЧИБІЯ, українці першими у світі встановили подібний рекорд, тому Книга рекордів України підготує відповідне звернення з проханням занести результат вітчизняних рекордсменів до Книги рекордів Гіннеса.

У свою чергу, організатор марафону, голова громадської організації інвалідів міста Бровари “Прагнення” Олег ІВАНЕНКО підкреслив, що встановлення рекорду не було самоціллю для організаторів і учасників акції. За його словами, головною ідеєю марафону є підтримка проведення в Україні та Польщі Євро-2012, а також спроба звернути увагу держави на потреби людей з обмеженими можливостями.

Учасники марафону відзначили величезну підтримку з боку мешканців міст і сіл, в яких вони побували. За словами М.КУЦЕНКА, їх зустрічали хлібом-сіллю, влаштовували концерти і навіть не хотіли відпускати. А місцеві дітлахи хотіли іти з марафонцями аж до Варшави, незважаючи на погодні умови.

На польській землі, зазначив О.ІВАНЕНКО, українців зустрічали радше без розуміння, тому що інформаційної підтримки акції практично не було. Він додав, що Польща попросила рік на підготовку такої акції, тому там було пройдено одну символічну марафонську дистанцію (42 км 195 м) і проведено братання з польським народом. Після цього всі українці повернулися на Батьківщину.

О.ІВАНЕНКО також повідомив, що акція відбулася без фінансової підтримки спонсорів чи держави. Певна допомога на проведення марафону надійшла від Національного агентства України з питань підготовки та проведення Євро-2012 та його керівника Євгена ЧЕРВОНЕНКА. А найбільшу підтримку учасники акції отримали від місцевої влади та простих людей у кожному регіоні, де проходив їхній маршрут.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня з Майдану Незалежності у Києві стартував марафон Київ-Варшава на підтримку Євро-2012 в Україні та Польщі з набиттям футбольного м’яча ногами однією людиною за футбольними правилами, та супроводження її людьми з обмеженими можливостями.

Харків’янин М.КУЦЕНКО набивав футбольний м’яч за футбольними правилами щодня по 42 км 195 м, ідучи від Києва до Варшави. При цьому він робив по 50 тис. ударів по м’ячу за одну дистанцію.