Черномирдін стверджує, що Авакову ніхто не забороняв в`їзду до Росії

Харків. 20 вересня. УНІАН. Надзвичайний і Повноважний посол Російської Федерації в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН спростував інформацію, що з`явилася в деяких ЗМІ, про існування заборони на в`їзд до Росії харківському губернатору Арсену АВАКОВУ.

Про це він заявив у Харкові, де брав участь у відкритті Великого Слобожанського ярмарку, повідомляє видання «Главное».

«Це неправда! Я відразу можу сказати: я не знаю, хто такі чутки розпускає, чому туди потрапили два губернатори АВАКОВ і УЛЬЯНЧЕНКО, вони не мають жодного відношення до цього (йдеться про існують нібито «чорних списків» осіб, в`їзд яких на територію Росії небажаний, - ред.)», - заявив В.ЧЕРНОМИРДІН.

Російський посол також підкреслив, що не вітає подібні заборони. За його словами, така практика контрпродуктивна і нічого доброго не принесе.

«Хворі є. І у вас, і у нас. Коли запитують, у кого більше, я завжди відповідаю – у нас. Бо нас більше. І ображатися на них – це безтолковщина», - сказав В.ЧЕРНОМИРДІН.