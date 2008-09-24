Україна на порозі ЖКГ-колапсу

Харків. 24 вересня. УНІАН. Заступник глави Секретаріату Президента Роман БЕЗСМЕРТНИЙ заявляє, що мізерне фінансування житлово-комунальної галузі загрожує колапсом системам життєзабезпечення по всій Україні.

Як повідомляє прес-служба Президента, так Р.БЕЗСМЕРТНИЙ прокоментував процес підготовки комунального господарства України до опалювального сезону.

За його словами, регіони зіштовхнулися із низкою проблем, що з року в рік загрожують галузі системними кризами. Найбільш болючою з них є відсутність у бюджеті коштів для поступального розвитку сфери.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ переконаний, що уряд може запобігти найгіршому сценарію, якщо терміново збільшить фінансування житлово-комунальної інфраструктури. Адже 100 млн. гривень, передбачених проектом держбюджету-2009 на потреби галузі, на думку заступника глави Секретаріату, катастрофічно мало, враховуючи, що торік лише для Черкащини передбачалося 45 млн.

За словами Р.БЕЗСМЕРТНОГО, Президент Віктор ЮЩЕНКО вважає вчасними та ефективними дії керівників обласних державних адміністрацій, спрямовані на виконання доручення глави держави про дострокове підключення опалення у заклади освіти та соціальної сфери

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Він повідомив, що переважна більшість голів ОДА попри всі негаразди у прискореному режимі підготували комунальну інфраструктуру і готові забезпечити теплом школи, дитячі садки, лікарні.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ наголосив, що без запровадження системної урядової політики «сфера приречена на постійне гасіння пожеж». «Інвестувати у розвиток інфраструктури - значно дешевше та дієвіше, аніж щороку клонувати на карті України нові Алчевськи», - зауважив заступник глави Секретаріату Президента України.