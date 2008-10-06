Танки Булат перекидають під Чернігів

Харків. 6 жовтня. УНІАН. Нова партія модернізованих танків БМ «Булат», які на замовлення Міноборони України виготувало Держпідприємство «Завод ім. Малишева» (Харків), призначені для укомплектування 2-го танкового батальйону 1-ої Гвардійської окремої танкової бригади.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міноборони, в понеділок військова техніка буде завантажена на трейлери та доставлена до місця постійної дислокації військової частини в с. Гончарівське Чернігівської області.

Як повідомляв УНІАН, за словами в.о. генерального директора заводу ім. Малишева Олексій ПІДГОРНОГО, підприємство відвантажило 10 одиниць БМ «Булат», що є частиною партії, яка має виготовлена для української армії в 2008 році. БМ «Булат» виготовляються на замовлення Міноборони згідно з до контрактом, який укладено в рамках програми оновлення бронетанкового парку української армії. Раніше до діючих частин ЗСУ завод відправив дві партії БМ «Булат» загальною чисельністю 36 одиниць.

«Виконані заводом роботи виводять «Булат» на рівень сучасних новітніх танків типа Т-80УД, «Оплот» і російських Т-90С”, - сказав О.ПІДГОРНИЙ.

У ході глибокої модернізації БМ «Булат» отримує високе підвищення по всіх основних характеристиках танка – захисту, мобільності та бойовій міці. Зокрема, на «Булат» встановлюється дизельний двигун 5ТДФМ потужністю 850 к.с., новий комплекс керування вогнем, а також поліпшена система вмонтованого динамічного захисту».

«Ми повністю вкладаємося в терміни виконання контракту, і військові фахівці висловлюють велике задоволення як рівнем модернізації, так і її якістю», - говорить О.ПІДГОРНИЙ. За його словами, «фактично армія отримує новий сучасний танк, здатний виконувати складні бойові завдання».

Довідка УНІАН. ДП «Завод ім. Малишева» - головний виробник бронетехніки в Україні. У співпраці з Харківським конструкторським бюро з машинобудування ім. Морозова і Харківським конструкторським бюро з двигунобудування підприємство випускає сучасні зразки спеціальних гусеничних і колісних машин військового призначення, а також пропонує програми модернізації техніки, яка є на озброєнні багатьох країн світу. Основні напрями виробництва ДП «Завод ім. Малишева»: важка бронетехніка (ОБТ «Оплот», БРЕМ-84, модернізація танків Т-64, Т-72, Т-54/55/62), легка бронетехніка (БТР-3У, БТР-4, БТР «Дозор-Б», модернізація БТР-60/70, БТР-50, БМП-2), бойові модулі для легкої бронетехніки (БАУ-23 «Грім»).

Завод ім. Малишева приступив до модернізації Т-64 у 2004 р. на замовлення Міністерства оборони України. Після модернізації танк одержує найменування БМ «Булат». Програма модернізації розроблена ХКБМ ім. Морозова – провідною і координуючою організацією з розробки бронетанкової техніки і артилерії України. Головним виконавцем держзамовлення виступає ДП «Завод ім. Малишева».

Основні параметри БМ «Булат»: екіпаж – троє людей, бойова маса – 45 тонн, гармата калібру 125 мм, спарений кулемет 7,62 мм, зенітний кулемет 12,7 мм. Комплексний додатковий захист забезпечує посилення захисту корпусу і башти (за рахунок установлення накладної броні) від бронебійних підкаліберних снарядів у 1,45 раза, від кумулятивних - у два рази. На танк встановлюється дизель 5ТДФМ потужністю 850 л.с. (можливе установлення двигуна 1000 к.с.), швидкість по шосе 60-65 км/год., максимальна температура повітря, за якою можлива експлуатація – до 55°С. Після модернізації комплекс керування вогнем БМ «Булат» перевищує за своїми характеристиками ККВ танка Т-80УД.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА.