Добкін іде працювати на Інтер

Харків. 6 жовтня. УНІАН. Харківський міський голова Михайло ДОБКІН стане одним з ведучих щотижневого громадсько-політичного шоу «Свобода на Інтері», яке стартує 10 жовтня на телеканалі «Інтер».

Про це повідомляє «SQ» з посиланням на прес-секретаря мера Вікторію МАРЕНИЧ.

Вперше в історії телебачення глядачі стануть свідками обговорення гострих громадсько-політичних питань без посередництва ведучого-журналіста. У незвичайній ролі телеведучого (спікера) спробують себе провідні українські політики. Кожну п`ятницю провідним шоу буде новий політичний діяч. На обговорення та голосування учасникам програми будуть винесено три питання - одна з проблем загальнонаціонального значення, політична ініціатива ведучого, а також подія тижня. Двісті глядачів у студії в ході спеціального голосування оцінюватимуть переконливість політиків та ухвалені ними рішення. Наприкінці програми аудиторія в студії винесе свій вердикт спікеру, повідомляється на сайті телеканалу «Інтер».

Також на сайті наголошується, що громадсько-політичне шоу «Свобода на Інтері» не має аналогів у світі. Оригінальний варіант програми є запатентованою розробкою авторів проекту – Володимира ГРАНОВСЬКИ, Ганни БЕЗЛЮДНОЇ та Ірини ІОНОВОЇ-ПІЛАТ. Після старту проекту в українському ефірі нове шоу буде запропоновано телевізійним каналам інших країн.

Для участі у проекті телеканал запросив народних депутатів Інну БОГОСЛОВСЬКУ, Олександра ЄФРЕМОВА, Івана КИРИЛЕНКА, Володимира ЛИТВИНА, Леоніди ГРАЧА, Євгена ЧЕРВОНЕНКА, Андрія ШЕВЧЕНКА, Нестора ШУФРИЧА, мера Харкова Михайла ДОБКІНА, міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА, мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО та голову Верховної ради України Арсенія ЯЦЕНЮКА.

Перший випуск Свободи на «Інтері» проведе 10 жовтня А.ЯЦЕНЮК. За допомогою жеребкування в кінці програми він визначить послідовність участі інших політиків-ведучих.