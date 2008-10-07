Комісії облради висловилися за відставку Салигіна

Харків. 7 жовтня. УНІАН. Кілька постійних комісій Харківської облради рекомендують внести на позачергову сесію питання про відставку голови обласної ради Василя САЛИГІНА.

Як повідомило кореспонденту УНІАН джерело в облраді, таке рішення було ухвалене сьогодні на спільному засіданні комісій, які формували на позачергову сесію, що відбудеться у вівторок, пропозиції і питання порядку денного.

«Це буде логічний розвиток подій, і питання про відставку САЛИГІНА розглянуть однозначно, оскільки за таке рішення днями проголосувала фракція Партії регіонів у обласній раді, а вона має більшість і може провести будь-яке питання», - сказав співрозмовник агентства.

«Фактично, - додав він, - все було вирішено ще до засідання комісій, і завтра область може мати нового голову облради – кілька фракцій напередодні заявили про солідарність у цьому питанні з Партією регіонів».

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня фракція Партії регіонів у Харківській облраді ухвалила рішення відкликати з посади голови облради Василя САЛИГІНА. 12 вересня ц.р. обласна партконференція Харківського обласного відділення Партії регіонів проголосувала за переобрання голови відділення – замість В.САЛИГІНА організацію очолив народний депутат України Дмитро ШЕНЦЕВ.