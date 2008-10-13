Веракса і Кеке - кращі спортсмен і тренер вересня

Харків. 13 вересня. УНІАН. Визначено кращого спортсмена та тренера місяця «Спортивна гордість Харкова».

Як повідомив на прес-конференції заступник міського голови –директор Департаменту з питань підготовки та проведення фінального турніру ЧЄ-2012 року та спорту Віктор ХРИСТОЄВ, за рішенням експертної комісії цього звання удостоєні: заслужений майстер спорту України з плавання, чотириразовий чемпіон та бронзовий призер XIII Паралімпійських ігор 2008 року в Пекіні Максим ВЕРАКСА та його тренер Василь КЕКЕ - заслужений тренер України, майстер спорту СРСР, тренер національної збірної команди України з плавання.

Нагороди вручили міський голова Михайло ДОБКІН та народний депутат України, віце-президент НОК України Віктор КОРЖ, повідомляє сайт міськради..

Максим ВЕРАКСА (1984 р.н.) - заслужений майстер спорту України, чотириразовий чемпіон та п`ятиразовий рекордсмен чемпіонату світу з плавання 2006 р. (м. Дурман, ПАР), триразовий рекордсмен світу 2008 р. (м. Берлін, Німеччина), чотириразовий чемпіон та бронзовий призер XIII Паралімпійських ігор 2008 р. в Пекіні.

Василь КЕКЕ (1953 р.н.) - заслужений тренер України, майстер спорту СРСР, тренер національної збірної команди України з плавання.

Працює на посаді тренера відділення плавання Олімпійського навчально-спортивного центру «Акварена». Підготував чотириразового чемпіона XIII Паралімпійських ігор Максима ВЕРАКСУ та бронзову призерку Ірину БАЛАШОВУ.