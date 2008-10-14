Опалення ввімкнуть 15 жовтня

Харків. 14 жовтня. УНІАН. Голова облдержадміністрації Арсен АВАКОВ підписав розпорядження, згідно з яким організаціям і підприємствам, що знаходяться у сфері управління обласної адміністрації, дозволено розпочати опалювальний сезон у житлових будинках, школах, лікарнях, дитячих та інших закладах з 15 жовтня.

Як повідомляє сайт облдержадміністрації, споживачі, приміщення яких обладнані індивідуальними опалювальними приладами, можуть розпочинати опалювальний сезон з 1 жовтня 2008 року.